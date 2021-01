L’ex consigliere agli Stati Filippo Lombardi ha dato la sua disponibilità di massima per candidarsi per il Municipio di Lugano. Lo comunica la Commissione cerca del PPD, coordinata dal municipale uscente Angelo Jelmini. Come si legge in una nota, la Commissione ritiene che Lombardi «possa rappresentare un importante valore aggiunto a favore della Città di Lugano, grazie alla sua esperienza politica e alle sue conoscenze e relazioni cantonali, nazionali e internazionali». A proporre la cosa a Lombardi è stata la stessa Commissione, la quale aggiunge che il suo nome è stato incluso «nei diversi scenari che la Commissione sta esaminando e da cui scaturirà la proposta che verrà sottoposta all'approvazione dell’Ufficio presidenziale della Sezione».