Aumentare i contributi esterni (dal Cantone e gli altri Comuni del Luganese) per la realizzazione del PSE, il Polo sportivo e degli Eventi. È una delle «richieste imprescindibili» formulate dal PS per approvare il progetto. Ma è fattibile? La risposta, lo diciamo subito, è sì. Almeno secondo il direttore della Divisone Sport Roberto Mazza. Ma quello di un maggior coinvolgimento finanziario comunale e cantonale è un tema che apre anche altri orizzonti. Che permette, ad esempio, di parlare dello stato di salute delle strutture sportive di tutto il Luganese e, in qualche modo, di tutto il Ticino.Il riconoscimento di BernaSu un investimento totale che supera i 200 milioni, il Cantone, per ora, si è detto disposto a contribuire con 7. Troppo poco secondo molti, infatti la Città ha chiesto al Governo...