Migros ci ha visto giusto. Aprire un supermercato a Taverne proprio sulla strada cantonale - come fatto nel 2013 - è stata una mossa commercialmente vincente. Vincente perché così facendo sono stati «catturati» clienti dalla Capriasca (perlomeno da Ponte), da Monteceneri e un po’ da tutto il Medio Vedeggio. Nelle ore di punta però questo successo, sulla Cantonale, un po’ si sente. A volte si creano (brevi) ingorghi e quando il traffico è intenso immettersi dalla Migros sulla strada può non essere proprio una passeggiata. È anche per questo (ma non solo) che in quel punto sorgerà a breve una rotonda. «I lavori - ci conferma il sindaco Tullio Crivelli - dovrebbero iniziare entro fine febbraio e per noi si tratta di un’opera molto importante». Un’opera - che prevede tra l’altro una doppia corsia...