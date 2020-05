Un grave incidente stradale è avvenuto quest’oggi verso le 13.50 a Vaglio. Lo comunica Polizia cantonale in una nota, spiegando che una automobilista 61.enne della Regione ha perso il controllo della vettura mentre stava circolando su via della Pieve, in direzione di Origlio, ed è andata a scontrarsi contro il muro di una casa. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale della regione III, i pompieri di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. La 61.enne, a detta dei medici, ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa. La polizia dovrà ora stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.