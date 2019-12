Serve un ultimo sforzo affinché la raccolta firme per i due referendum « No a nuovi sgravi fiscali » e « Non sprechiamo altri milioni nell’aeroporto di Lugano » possa riuscire. A una manciata di giorni dal termine per consegnare le rispettive 7.000 firme, è questo l’appello lanciato lunedì dal Partito socialista, promotore dei due referendum insieme all’area rossoverde.

Il presidente del PS Igor Righini, da noi raggiunto, ci spiega che «la raccolta firme è in difficoltà», e per questo il partito ha voluto «lanciare un ultimo appello alla popolazione». Righini sottolinea che c’è il rischio concreto che non si riesca a centrare l’obiettivo: «Mancano ancora più di 1.000 firme per il referendum contro la riforma fiscale, così come per quello sull’aeroporto». Il presidente spiega poi che tra le maggiori difficoltà «c’è il periodo natalizio che non aiuta di certo: la gente è impegnata a fare altro oppure si trova in vacanza. Le firme raccolte stanno pian piano aumentando, ma al termine mancano pochissimi giorni e tutte le firme vanno poi anche vidimate». «Chi non lo ha ancora fatto - si legge in un comunicato ufficiale del partito socialista - firmi i formulari i quali, come tutte le firme, vanno spediti entro giovedì 2 gennaio 2020 per Posta A».