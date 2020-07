È il municipale Michele Foletti a metterla giù più dura, in conferenza stampa: «Faccio il cattivo. Ogni venerdì e sabato la foce viene vandalizzata. Lunedì viene ricostruita, e il venerdì e il sabato dopo rivandalizzata. È un progetto di rinaturazione, non una piazza per fare casino. Invece abbiamo un problema sanitario, un problema di ordine pubblico e un problema di inciviltà. Abbiamo quattrocento incivili che non rispettano niente e che pregiudicano l’uso di spazi privilegiati al resto della popolazione. Non potevamo fare altro che chiuderla».

La foce, infatti, da domani non sarà più accessibile a tutti, sempre. L’accesso la sera (da giovedì a domenica, grossomodo fra le 20 e la 1.30) sarà proibito questo fine settimana, poi calmierato. Dopodiché la Città tirerà nuovamente le somme: «È una sorta di segnale - ha detto il sindaco Marco Borradori: - se le misure funzioneranno, tutto bene. Se no dovremo chiuderla completamente la sera. Un panorama desolante come quello dell’ultimo fine settimana non lo vogliamo vedere più».

Le misure nel dettaglio

Premesso che, al di fuori delle limitazioni serali la foce durante il giorno sarà normalmente fruibile, Borradori ha riassunto così i motivi che hanno portato alla stretta: «littering, escrementi umani (c’è chi ha defecato nelle barche ormeggiate nei pressi, ndr.), tante bottiglie rotte - sappiamo di persone che nei giorni seguenti si sono tagliate mentre si trovavano in acqua - provocazioni contro polizia e privati». «Gli esercenti che operano in zona hanno paura», ha aggiunto Foletti. E poi c’è il mancato rispetto delle norme sugli assembramenti.

Tutto ciò, sul breve termine, ha portato alla chiusura di questo fine settimana: «Una chiusura per riorganizzarci, per preparare la foce», ha detto il municipale Roberto Badaracco. Infatti la riapertura serale di giovedì prossimo vedrà l’introduzione di diverse novità. La prima, la più importante, sarà la regolamentazione degli accessi: alle due buvette dopo le 20 non potranno accedere più di duecento persone alla volta, e chi vorrà godere dell’area dovrà annunciarsi sul sito prenota.lugano.ch, come già fa chi vuole accedere ai lidi cittadini. All’ingresso (la zona verrà delimitata) verranno controllati prenotazione e carta d’identità. Una misura che, ha spiegato la Città, servirà anche a garantire il tracciamento, impossibile allo stato attuale. L’accesso ai due ristoranti presenti nell’area sarà invece sempre garantito. I frequentatori diurni della foce saranno invitati a lasciarle attorno alle 19.30.

Le altre misure riguardano invece la fruizione degli spazi una volta entrati: negli orari sensibili non sarà più possibile portare all’interno dell’area delimitata bottiglie o alcolici, l’illuminazione sarà potenziata, verrà diffusa musica di sottofondo, verrà inserito un nuovo arredo urbano per creare più zone di permanenza e favorire il distanziamento sociale senza compromettere le interazioni, sarà presente un servizio di sicurezza affiancato da regolari controlli di polizia, e il servizio di pulizia e la presenza di contenitori per la raccolta dei rifiuti saranno potenziati. Sono inoltre stati collocati dei cartelli che sensibilizzano al problema dei vetri rotti per tutti i fruitori, anche quelli diurni.

Un fenomeno inedito

Gli episodi di inciviltà registrati negli scorsi fine settimana alla Foce per Lugano sono una novità, di cui sarà necessario capire le cause. Al proposito, Foletti ha proposto una prima lettura. Secondo il municipale a scatenare queste dinamiche è l’accentramento a Lugano di giovani da tutto il Cantone, attirati in città dalla generale mancanza di eventi nel resto del Ticino a causa della pandemia da coronavirus: «Con Lugano Marittima lo scorso anno c’era un altro tipo di pubblico, più rispettoso. Ma lo vediamo in tutto il centro». Secondo Foletti ciò che è avvenuto alla foce non è che la punta dell’iceberg: «I vetri rotti ci sono dalla stazione al centro, e per tutto il lungolago. Chiudere la foce non risolve il problema».

Il primo passo è monitorare

Come se ne esce, se così stanno le cose? A livello di sicurezza, il primo passo è monitorare. Ancora Foletti: «Questi gruppi andranno altrove in città, il luoghi che però che probabilmente saranno più controllabili e non un cul-de-sac come la foce». Monitoraggio che potrebbe essere complicato: come ha ammesso il comandante della Polizia Città di Lugano Roberto Torrente, «la presenza dimostrativa di agenti non sempre sortisce gli effetti positivi che si vorrebbero». Il riferimento è allo scorso fine settimana, quando i poliziotti sono stati provocati «da persone che cercavano lo scontro e volevano causare una reazione», nelle parole di Foletti. «Ma noi non vogliamo creare scontri e guerriglia - ha chiosato Borradori. - Non vogliamo giocare a guardie e ladri».

Nuovi accessi al lago in arrivo?

Un’altra soluzione per disinnescare la situazione è attesa per le prossime settimane, come si legge in una nota della Città: «Stiamo affinando un progetto volto a diversificare l’offerta proponendo nuovi punti di accesso al lago». Oltre alla foce e ai tre lidi. Quali siano, a oggi non è ancora dato sapere. Nell’attesa, la foce sarà un po’ meno di tutti. «Purtroppo ci vanno di mezzo tutti i cittadini, e questo ci dispiace tanto», ha detto Foletti. «Sappiamo che la stragrandissima parte della popolazione si sta comportando benissimo», ha ricordato Borradori. Eppure quattrocento incivili sono bastati per spingere la Città a restringere le libertà di sessantamila e rotti.

