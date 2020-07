Se da parte sua il capodicastero Cultura, Sport ed Eventi Roberto Badaracco ha annunciato che «dovremo trovare una soluzione», ammettendo anche che «chiudere l’area ha dato alla foce un’immagine negativa, ed è un peccato visto che si tratta di uno dei luoghi più belli di Lugano», c’è chi non è della stessa idea. Attraverso un post su Facebook il municipale Lorenzo Quadri ha evidenziato: «Flop? E chi lo dice? Almeno non ci sono assembramenti col rischio di far partire focolai di virus cinese e, la mattina dopo, la foce non è ridotta ad un porcile con rüt ed escrementi umani sparsi ovunque. Come accadeva nelle settimane precedenti («grazie» anche al fattivo contributo di brozzoni provenienti dall’ex macello). E di giorno l’area è fruibile per cittadini e famiglie». «Non c’è scritto da nessuna parte che bisogna a tutti i costi trasformare la foce in una movida notturna permanente; di questi tempi, poi. Se resta chiusa di notte e aperta di giorno non è certo un dramma. Anzi», ha proseguito.