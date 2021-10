Foletti sindaco di Lugano, Badaracco vicesindaco

L’ultima tappa del processo che ha portato Michele Foletti a essere sindaco di Lugano in seguita all’improvvisa dipartita di Marco Borradori si è conclusa stamattina. Foletti, esponente della Lega dei ticinesi e finora vicesindaco della Città, ha dichiarato alle 9 nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Civico fedeltà alla Costituzione e alle leggi, entrando quindi ufficialmente in carica. Prima trattanda di cui si è occupato, è quella della nomina del nuovo vicesindaco, ufficializzato oggi all’interno del Municipio: si tratta di Roberto Badaracco. Lo stesso Michele Foletti aveva anticipato al CdT che l’esponente PLR avrebbe ricoperto tale carica (vedi video). «Se riusciremo a designare il vicesindaco senza votare credo che ci daranno il Nobel per la pace - aveva detto il leghista in un’intervista a tutto tondo qualche giorno fa . - Spero che si possa arrivare a una soluzione senza lasciare troppi strascichi». Pare che le cose siano andate bene dunque. Foletti ha voluto inoltre ricordare Marco Borradori, sottolineando che «non c’è nessuna gioia nel diventare sindaco in questo modo».

Nel pomeriggio la sezione luganese del PLR ha diffuso il seguente comunicato: «La Sezione PLR Lugano si congratula per la nomina di vicesindaco del nostro municipale Roberto Badaracco e si felicita che siano stati rispettati gli equilibri in vista di una legislatura costruttiva e propositiva. Un risultato personale che premia la sua lunga militanza e dedizione al Partito e alla Città. Auguriamo a Roberto Badaracco buon lavoro così come a Karin Valenzano Rossi e a tutti i municipali. Una premessa questa, all’insegna della collegialità e della collaborazione in seno all’Esecutivo, nel rispetto della rappresentanza delle forze politiche in Municipio e in Consiglio comunale. Al Sindaco Michele Foletti vanno pure i nostri migliori auguri certi che saprà affrontare questa corta legislatura in modo positivo e a favore di tutta la cittadinanza».