A quanto pare però non tutti si sono attenuti alle regole di distanza sociale che da mesi vengono ripetute dalle autorità per frenare la curva dei contagi. A testimoniarlo è un’immagine - pubblicata dalla Regione - che mostra un folto gruppo di persone alla foce del Cassarate.

Immediata è arrivata la razione del sindaco di Lugano Marco Borradori, che in un post su Facebook, non diversamente da quanto fatto dal suo omologo milanese Beppe Sala qualche giorno fa , ha rimproverato i luganesi.

«Come si possono dimenticare così in fretta i due mesi trascorsi in casa, i morti, la pressione sul sistema sanitario? Come si può sottovalutare il pericolo ancora presente, quando ogni istante ci viene ribadito che il virus non è debellato e può riprendere vigore in poco tempo? Una seconda ondata potrebbe essere catastrofica e la responsabilità di evitarla è solo nostra. Di ogni singolo individuo, nessuno escluso», aggiunge il sindaco.