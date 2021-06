Momenti di grande tensione domenica pomeriggio, durante le proteste in Piazza Riforma per la demolizione dell’ex Macello. È infatti scoppiata una rissa nei pressi di un ristorante, che ha coinvolto diverse persone, che si sono prese a calci e pugni. Secondo alcuni testimoni, a scatenare gli scontri sarebbero stati due avventori del locale che avrebbero insultato alcuni manifestanti, i quali avrebbero prontamente risposto alle provocazioni. Gli animi si sono surriscaldati e la situazione è presto degenerata.

Tra le urla e le botte, sono molti i clienti del ristorante che hanno avuto paura, come racconta un testimone: «Ero lì con la famiglia per godermi la domenica di sole, mai avrei pensato di ritrovarmi di fronte a certe scene. Mia figlia era terrorizzata ed è scoppiata a piangere, per questo siamo andati via appena possibile. E così hanno fatto tanti altri clienti. Stavamo cercando la normalità dopo tanto tempo, ma quello che abbiamo trovato ci ha fatto quasi rimpiangere il lockdown».