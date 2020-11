Mentre Lugano per l’anno prossimo si aspetta un deficit di 20 milioni, le finanze di Paradiso dovrebbero rimanere a galla: il Preventivo 2021 indica un avanzo di 106 mila franchi. Una cifra bassa rispetto ai risultati milionari a cui ci ha abituato il Comune ai piedi del San Salvatore, ma è pur sempre un segno più in un momento storico in cui fioccano i segni meno. Gli investimenti ammontano a 20 milioni: più di un terzo rispetto a quelli della Città, che ha una popolazione diciotto volte più numerosa. «A fronte delle incertezze legate alla pandemia - scrive il Municipio - riteniamo comunque indispensabile mantenere un certo ottimismo nel perseguire concreti obiettivi di crescita e miglioramento». Investire, quindi, anche a beneficio dell’economia locale messa a dura prova dall’emergenza. A livello di opere pubbliche proseguiranno i lavori per la riqualifica della Riva Lago, verranno sistemati alcuni stabili comunali e alcune attrezzature sportive. Procederanno anche la sistemazione della rete viaria e il consolidamento delle strutture dell’Azienda Acqua Potabile. Ma le entrate basteranno per tutte queste uscite? In base ai dati attuali sì, perché a livello di gettito il calo d’incassi causato dal coronavirus verrà compensato da altre entrate fiscali. Per questo l’Esecutivo ha deciso di proporre la conferma del moltiplicatore al 62%, «mantenendo nel contempo il livello dei servizi offerti alla cittadinanza».