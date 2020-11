Franco Felder era sempre pronto a dare una mano

Ho conosciuto Franco Felder negli anni Ottanta. Era contitolare, con l’avvocato Pierfranco Riva, dello studio legale fondato nel 1896 da Waldo Riva. Ricordo che mi propose di far parte dello studio legale come primo di una nuova generazione. Conoscendo il mio desiderio di divenire magistrato, mi chiese semplicemente se gli davo la parola che non avrei lasciato lo studio. Allora funzionava così, la parola presa era più importante di un contratto scritto.

Da Franco ho imparato tanto, ma in particolare l’approccio alla professione con una grande disponibilità verso tutti coloro che avevano una necessità. Era sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno e desiderava giustizia, e ciò indipendentemente dall’importanza del caso e dal dispendio di tempo che si rendeva necessario. Ogni caso veniva...