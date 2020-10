Freestyle cooking: quando il festival gourmet diventa pop

Come far avvicinare il pubblico più giovane e informale all’alta cucina e, in particolare, alle materie prime di qualità? La formula l’ha trovata S.Pellegrino Sapori Ticino, la kermesse enogastronomica che al suo quattordicesimo anno non accenna a invecchiare, anzi. Giovedì 15 ottobre, nel cuore di Lugano, nel panoramico Seven Lugano the Restaurant, è andata in scena una serata inconsueta e inedita che ha portato nuova linfa al format consolidato. Studiato per conquistare un pubblico più aperto alla sperimentazione e all’occasione casual, l’appuntamento “Freestyle Cooking” ha visto tre grandi protagonisti a tavola: da una parte lo chef di casa Claudio Bollini, dall’altra Luis Romo Aguirre, ideatore di questo stile culinario con spazio all’improvvisazione e agli abbinamenti bizzarri, e poi Dubno, l’azienda che porta in Svizzera alcune eccellenze gastronomiche assolute da ogni parte del mondo e che per la serata ha scelto prodotti davvero unici.