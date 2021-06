(AGGIORNAMENTO) Un incidente con esito letale è avvenuto quest’oggi poco prima delle 17.30 a Canobbio su via Tesserete. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che un furgone, che circolava in direzione di Lugano, e una moto che viaggiava sulla corsia opposta si sono scontrati frontalmente. Alla guida del mezzo a due ruote vi era un 52.enne svizzero domiciliato nel Luganese, mentre sul furgone un 22.enne svizzero domiciliato nella regione. Dopo l’incidente sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Torre di Redde, i pompieri di Tesserete nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che non hanno potuto che constatare il decesso del 52.enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.