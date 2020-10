Il primo, un 47.enne domiciliato nel Luganese circolava in direzione di Pura, il secondo – un 19.enne della regione – si trovava sulla corsia opposta. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, vi è stata una collisione frontale tra i due veicoli: ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, che ha riportato ferite gravi, tanto da metterne in pericolo la vita.