Era un sistema tanto semplice quanto ingegnoso - ma in ultima analisi fallimentare - quello messo in piedi da un 25.enne naturalizzato svizzero residente a Breganzona. Tanto semplice che non è basta una prima condanna a una pena sospesa lo scorso ottobre per farlo desistere dal rimetterlo in pratica appena un mese dopo essere tornato in libertà. E ora la pena è da scontare.

Tastava la corrispondenza

Il giovane è apparso, reo confesso, ieri di fronte alla Corte delle assise criminali presieduta dal giudice Amos Pagnamenta. Doveva rispondere dei reati di abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati e di ripetuta violazione di segreti privati.

Un capo d’imputazione insolito, il secondo, che rivela il modus operandi del 25.enne: frugare con le mani nelle bucalettere altrui - fra fine novembre e metà dicembre 2019 lo ha fatto in due occasioni a Lugano, nonché a Massagno e a Capolago - e tastare la corrispondenza nella speranza di sentire lo spessore rivelatore di una carta di credito, che poi veniva sottratta. Se mancava il PIN, in alcune occasioni è tornato a frugare nei giorni successivi. Con le carte rubate, poi, ha effettuato in prevalenza prelievi a contante. I soldi - oltre ventimila franchi - li ha usati per vivere al di sopra delle propria possibilità (negli oggetti sequestrati spiccano ad esempio un paio di scarpe Philipp Plein) e per finanziarie la propria tossicodipendenza. «L’ho rifatto perché avevo bisogno di soldi per comprare la sostanza», ha detto al giudice Pagnamenta, che voleva sapere il perché di questa rapida recidiva.

Disturbo della personalità

Il 25.enne è infine stato condannato a una pena da scontare pari a 26 mesi (10 per i fatti in esame, 16 per quelli per cui era già stato condannato in ottobre) sospesa però a favore di un trattamento stazionario: una perizia psichiatrica ha infatti evidenziato come il giovane soffra di forti disturbi della personalità, oltre a essere tossicodipendente.

La pena è frutto di un accordo tra il procuratore pubblico Zaccaria Akbas, che ha seguito l’inchiesta, e il difensore d’ufficio dell’uomo, l’avvocata Letizia Vezzoni. Accordo poi ratificato dalla Corte.

