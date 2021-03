Fuga di gas a Bissone

Attorno alle 08.30 di questa mattina, in un cantiere per il rifacimento delle sotto strutture sulla strada cantonale a Bissone, si è verificata la rottura accidentale di una condotta, causando una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Melide e Lugano, che hanno messo in sicurezza l’area, così come i tecnici dell’AIL, che hanno ripristinato la situazione dopo circa un’ora. La polizia cantonale e quella comunale di Mendrisio hanno provveduto ad isolare la zona e a chiudere il tratto di strada interessato.