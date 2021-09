Pompieri di Lugano al lavoro domenica nel primo pomeriggio, attorno alle 13.00, per la presenza di fumo nelle scale di un palazzo in via Vedeggio a Pregassona. Intervenuti sul posto, hanno potuto appurare che all’origine del fumo vi era un principio di incendio che si stava sviluppando all’interno di un appartamento e hanno potuto spegnere il rogo. Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure a una persona rimasta leggermente intossicata. Al momento non sono note le cause che hanno generato il sinistro. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.