Cinque persone sono rimaste leggermente intossicate a causa del denso fumo sviluppatosi all'interno di un palazzo in via Longhena a Lugano. Lo riporta Rescue Media, spiegando che alle 20.30 i pompieri di Lugano sono stati allarmati per quello che poi si è rivelato un principio di incendio sul tetto del palazzo. Le cinque persone intossicate sono state visitate dai soccorritori della Croce Verde di Lugano, intervenuti sul posto con un'ambulanza, un'automedica ed il veicolo comando. La situazione è ritornata presto sotto controllo. Sul posto anche gli agenti di Polizia per gli accertamenti del caso.