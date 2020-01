I pompieri di Lugano sono stati allarmati stamattina - lunedì - per la presenza di fumo in uno stabile in fase di riattazione in Piazza Cioccaro, in centro città. Si tratta dell’Hotel Lugano Dante. Prontamente giunti sul posto hanno provveduto ad identificare l'origine del fumo e a liberare i locali. Sul posto anche gli agenti della polizia ed il capo intervento della Croce Verde di Lugano. Nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro e la situazione è tornata rapidamente alla normalità. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto.