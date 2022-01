Nel 2019 la Città ha avviato la procedura dei mandati di studio paralleli (MSP) per lo sviluppo del comparto Funicolare degli Angioli, con l’obiettivo di identificare soluzioni funzionali e architettoniche per il recupero e la valorizzazione di un bene culturale di interesse cantonale. La rimessa in funzione della funicolare si inserisce in un progetto più ampio di riqualifica urbanistica del comparto, che considera diversi elementi di interesse: la messa in funzione dell’infrastruttura e il potenziale di attrazione turistica; il collegamento di mobilità lenta fra Piazza Luini, il Parco del Tassino; l’entrata del Parco del LAC; le destinazioni della torretta intermedia e dell’arrivo della funicolare. I lavori presentati dai quattro team interdisciplinari si sono conclusi nel 2020 con il rapporto della giuria e con l’esposizione pubblica dei progetti rinviata a ottobre a causa della pandemia. Le proposte presentate saranno la base di riferimento per l’allestimento del concorso di architettura a procedura selettiva. L’attivazione e il restauro conservativo della funicolare non sono oggetto del concorso e seguiranno in parallelo; tutti i gruppi ne hanno riconosciuto il valore storico e le particolarità tecniche che devono essere salvaguardate.