È ripartita. In anticipo. Sabato, la Funicolare Monte Brè ha ricominciato a fare su e giù aprendo ufficialmente la sua nuova stagione. Fa ancora abbastanza freddo, è vero, ma pensare che la salita in vetta sia un’esperienza emozionante solo in primavera e in estate è una sciocchezza.

Proprio per questo, seguendo l’esempio della «sorella» che sale e scende dal San Salvatore anche d’inverno, la Funicolare del Brè ha voluto allungare la sua stagione anticipando la ripresa delle attività di qualche giorno rispetto al solito.

Sempre in sicurezza

Come di consueto, nelle scorse settimane l’impianto è rimasto brevemente chiuso per i lavori di manutenzione e revisione, al fine di garantire la massima sicurezza. Lo stesso obiettivo vale per la sicurezza sanitaria: fino a nuovo avviso, infatti, rimarranno...