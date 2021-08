Fuori i camion dal centro, via al progetto pilota

A inizio 2022 Lugano inizierà a studiare come risolvere l’annoso problema dell’accesso ai camion al centro cittadino ( ne abbiamo parlato diffusamente qui ), cosa per cui è stato stanziato un credito di 200.000 franchi. Nell’immediato però - da lunedì prossimo - partirà un progetto pilota di sei mesi che servirà sondare l’interesse dell’utenza (fornitori, commerci, aziende logistiche, privati,...) a nuove soluzioni, ad abituarla e a raccogliere dati per poi trovare il modo migliore per evitare che duranti gli orari di consegna la zona pedonale di Lugano venga invasa da TIR e camioncini.

In concreto, in collaborazione con Camion Trasport SA, è stato collocato in via Ciani (nella zona di sosta dei torpedoni) un cosiddetto «microhub», cioè un container che fungerà da centro di raccolta e smistamento delle forniture. In altre parole, chi aderirà al progetto (vedi box a lato) farà arrivare (o consegnerà) al container le proprie merci, che saranno poi portate in centro città o da un apposito scooter elettrico, o da una bici di Saetta Verde, altro partner del progetto.