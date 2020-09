È ancora ricoverato presso l’ospedale Civico di Lugano, il 41.enne serbo di origini albanesi caduto da un’altezza di una decina di metri da un tetto di uno stabile in via Stazione ad Agno. L’operaio di una ditta della regione non si trova tuttavia più in pericolo di morte: ha comunque riportato ferite di una certa gravità agli arti superiori.