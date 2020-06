(Aggiornato alle 18:22) Dopo ore di tensione, la 12.enne caduta questa mattina verso le 7.45 a Bedano in via Bellavista dalla bicicletta è fortunatamente fuori pericolo, ma le sue condizioni restano lo stesso gravi. Lo riporta la RSI. La Polizia cantonale aveva comunicato in mattinata che una giovane cittadina svizzera domiciliata nel distretto, stava circolando in discesa su via Bellavista in sella a una bicicletta quando, giunta all'intersezione con via degli Emigranti, ha perso il controllo urtando prima un muretto, un paletto ed è poi caduta.