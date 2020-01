Un 41.enne albanese residente in Albania e un 35.enne kosovaro dimorante nel Luganese sono stati arrestati con l’accusa di aver messo a segno diversi furti con scasso. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale in una nota. A loro si è giunti grazie a una mirata attività investigativa posta in essere dagli inquirenti della Polizia cantonale (in collaborazione con la Polizia del Canton Grigioni) per far luce su diversi colpi nelle abitazioni registrati negli ultimi mesi in Ticino e in particolare nel Luganese.