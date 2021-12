Tanto tuonò che alla fine... non piovve. Si potrebbe riassumere così – storpiando la frase attribuita a Socrate, col tempo diventata una comune metafora – la paventata «invasione» di veicoli ai valichi di Gandria e di Arogno attesa a seguito dei lavori sulla statale Regina. Da lunedì, infatti, la statale che percorre la sponda del lago di Como è chiusa a causa del cantiere che porterà alla realizzazione della variante Tremezzina. Una chiusura totale al traffico – a partire da Colonno – che si protrarrà per quattro mesi. Per migliaia di automobilisti comaschi, dunque, si è trattato di trovare una via (o un mezzo) alternativo per effettuare i propri spostamenti o per recarsi al lavoro. Stando a uno studio del Politecnico di Milano commissionato dalla Provincia di Como – ne abbiamo riferito...