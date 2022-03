Dici Gandria e pensi turisti. Perché il borgo affacciato sul Ceresio è una delle stelle dell’offerta vacanziera luganese, se non ticinese. E a ragione. Ma per quanto Gandria risplenda se approcciata dal lago o dal sentiero dell’olivo, oggi non si può dire lo stesso se vi si giunge dalla Cantonale. Se - lasciata con un po’ di fortuna l’auto nella mezza dozzina di posti riservati ai non residenti dopo la barriera - ci si incammina e si giunge in piazza Giambonini. Dove si incappa in ulteriori parcheggi e in quelli che sono probabilmente i bagni pubblici più fatiscenti di Lugano. Non certo un bel biglietto da visita. Che sono indecorosi lo sa la Città e lo sanno Commissione di quartiere e associazioni locali. Eppure, benché tutti vogliano porvi rimedio, finora non ci si è riusciti. Ora, però,...