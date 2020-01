Un 59.enne gestore patrimoniale residente nel Luganese dovrà comparire dinanzi a una Corte delle assise Criminali in seguito al rinvio a giudizio siglato dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli. I fatti oggetto del procedimento, precisa il Ministero pubblico in una nota odierna, vanno dal marzo 2012 al dicembre 2016. Le ipotesi di reato a suo carico sono quelle di appropriazione indebita aggravata, truffa e falsità in documenti. L'uomo è in particolare accusato di essersi indebitamente appropriato di ingenti somme che gli erano state affidate in gestione da terzi. Somme che il 59enne, arrestato nel giugno 2019 e al momento in esecuzione anticipata della pena, ha utilizzato per scopi personali e all'insaputa dei clienti.