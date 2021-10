Giovane aggredito a Cadempino: quattro persone rinviate a giudizio

La Procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha rinviato a giudizio, dinanzi alla Corte delle assise Criminali, un 27.enne cittadino italiano, un 32.enne colombiano, un 21.enne svizzero e un 21.enne rumeno, tutti residenti nel Luganese, in un processo riguardante aggressioni e spedizioni punitive ai danni di un 18.enne svizzero del Mendrisiotto avvenute a fine gennaio. Ad annunciarlo è il Ministero pubblico, il quale comunica come gli accertamenti penali siano giunti a conclusione.

Le principali ipotesi di reato - promosse a vario titolo - sono quelle di sequestro di persona e rapimento, ripetuto e aggravato; tentato omicidio intenzionale (in subordine: lesioni gravi tentate e consumate); ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui (in subordine: ripetute lesioni gravi tentate e consumate); ripetuta aggressione; ripetuta omissione di soccorso; tentata presa d’ostaggio; coazione; infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. Non verranno rilasciate ulteriori informazioni.