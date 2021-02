C’è un nuovo arresto per l'aggressione ai danni di un 18.enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, avvenuta lo scorso 28 gennaio a Cadempino. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale in una nota, spiegando che il 12 febbraio è stato arrestato un 21.enne svizzero domiciliato nel Luganese. Nell’ambito dell'inchiesta che ha già visto finire in detenzione altre cinque persone, è infatti emerso anche il coinvolgimento del 21.enne in alcuni dei fatti oggetto di accertamenti. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di lesioni gravi, lesioni semplici, aggressione, coazione, sequestro di persona e rapimento, infrazione e contravvenzione alle Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni.