È stata confermata la misura restrittiva della libertà nei confronti delle cinque persone arrestate in seguito all'aggressione ai danni di un 18.enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto. La violenza era avvenuta lo scorso 28 gennaio a Cadempino. Lo comunica in una nota odierna il Ministero pubblico, spiegando che la misura è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L'inchiesta, coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni, prosegue.