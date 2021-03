Da corso d’acqua incastonato nel tessuto urbano, a luogo da vivere in cui ritrovare il senso e i ritmi della natura. Un tratto alla volta, il Cassarate si sta trasformando. Dopo il progetto che ha reso più verde e accessibile la foce, realizzato sette anni fa dopo una votazione popolare decisa da centosei voti, e dopo le opere di valorizzazione a monte, sul piano della Stampa, verranno create delle nuove «porte» per restituire alla popolazione il contatto con il fiume. Una di queste verrà aperta a fianco del campus universitario di Viganello: un pezzo del muraglione d’argine lascerà spazio a una zona pubblica digradante verso la riva.Il campus «vede» il verdeI tempi sono stati rallentati dalla pandemia, quindi ci vorrà un po’ di pazienza: l’orizzonte per l’inizio dei lavori è il 2023, come...