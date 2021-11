Giorgio Giudici è il padre del Polo sportivo e degli eventi. Il dossier – e il concorso d’architettura che nel 2012 ha premiato il progetto Sigillo – è stato concepito quando lui era alla guida di Lugano. Ma è un progetto – ci spiega l’ex sindaco – che nel corso degli anni è cambiato nella sua impostazione, e che ora Giudici fatica a riconoscere. «Il 28 novembre – ci spiega – voterò sì. Ma mi hanno rovinato il progetto, perché ad un certo punto hanno iniziato a pasticciare».

«Potevano chiamarmi»

Giudici è come detto il padre del PSE, e come tale ci ha voluto illustrare l’idea che lui e gli altri colleghi del Municipio di allora avevano in mente per il futuro di Cornaredo. «Ed è un peccato – ci dice – non essere stati chiamati dall’Esecutivo di oggi per poterla spiegare. Perché la nostra idea...