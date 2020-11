Negli ultimi anni i rapporti tra il Municipio di Lugano e gli autogestiti del centro sociale il Molino non sono stati dei più idilliaci, per usare un eufemismo. Ma adesso, specialmente dopo la manifestazione contro le mascherine organizzata dai molinari in Piazza Molino Nuovo, l’impressione è che si sia arrivati alla resa dei conti. L’Esecutivo luganese starebbe infatti valutando lo sgombero dell’ex Macello, con i sostenitori dello C.S.O.A. che hanno annunciato una dura opposizione.