A Lugano la neve ha aggiunto magia alla magia delle luci di Natale. Peccato non sia possibile ammirare quelle del «bosco incantato» al parco Ciani, visto che l’area è stata chiusa per motivi di sicurezza. Ultimamente accade abbastanza spesso e non ci riferiamo alle misure contro la pandemia. Quando le previsioni annunciano pioggie torrenziali, forte e vento o copiose nevicate, come quella di oggi, il Ciani diventa off limits. Il perché ce lo spiega Christian Bettosini, responsabile del verde pubblico per la Città. «Insieme alla polizia abbiamo deciso di chiudere tutti i parchi di Lugano e raccomandiamo alle persone di non fermarsi sotto gli alberi in generale. È caduta una neve molto pesante, umida, che crea un carico importante». In più gli alberi non sono molto in forma, se così possiamo dire. «Sono ‘stressati’ dalla stagione secca - osserva sempre Bettosini - che ha reso il legno meno elastico e quindi più fragile. Abbiamo avuto uno dei mesi di novembre più secchi della storia». Il capo del verde pubblico conferma anche un aumento delle chiusure dei parchi rispetto al passato: «Questo dipende in primo luogo dal fatto che è cresciuta l’intensità e la frequenza di determinati eventi meteorologici. Inoltre abbiamo più problemi con i parassiti, oltre alla citata siccità: tutti fattori che indeboliscono gli alberi».