«Per quanto io sia ottimista al riguardo - diceva il sindaco di Lugano Marco Borradori lo scorso settembre, nel presentare le condizioni per cedere ai privati la gestione dello scalo di Agno, - oggi i voli di linea a Lugano non si possono immaginare, ma domani chissà». Ma oggi, quel domani potrebbe essere più vicino: mercoledì gli Amici dell’Aeroporto hanno infatti informato i delegati della Città di Lugano di aver concluso un accordo di principio per un partenariato con la lussemburghese Luxaviation Group avente per scopo l’istituzione di voli di linea diretti da Lugano a Ginevra e a Berna. Questo, sempre che saranno loro a essere prescelti per gestire lo scalo luganese, battendo gli altri sei concorrenti che si sono palesati. L’apertura all’aviazione commerciale era uno degli auspici della call for interest: «Ma non è un elemento preferenziale», aveva specificato il sindaco.

Su Ginevra e Berna

Amici dell’Aeroporto è una cordata composta da Ceresia Holding SA, società detenuta al 100% da Sir Lindsay Owen-Jones, capofila (rappresentato dall’avvocata Giovanna Masoni Brenni) e da Investindustrial Services SA, società parte del gruppo Investindustrial facente capo aIIa famiglia Bonomi (rappresentata dall’avvocato Fabio Soldati), metà ciascuno. Cordata che si era presentata ufficialmente settimana scorsa, affermando tra l’altro che la loro proposta non era «una promozione immobiliare, ma un progetto che ha l’obiettivo di consolidare e sviluppare ragionevolmente e durevolmente l’aeroporto». Proposta che è stata in parte sostanziata ieri, quando la cordata ha annunciato l’accordo di principio con Luxaviation, uno dei più grandi operatori di aerei d’affari ed elicotteri al mondo (1.300 dipendenti) per attivare due collegamenti di linea giornalieri andata e ritorno su Ginevra e uno su Berna. Per cominciare: «In caso di successo la lista delle destinazioni verrà gradualmente estesa, con l’ambizione di fare di Lugano un hub di dimensione ragionevole ma collegato a diverse destinazioni, integrato nella rete del trasporto pubblico e privato», si legge in una nota stampa. Luxaviation è titolare di un’AOC (Air operator certificate) per la Svizzera.

Al proposito, Sir Owen-Jones ha dichiarato: «Luxaviation è un gruppo di grande qualità, leader nel suo settore. Siamo convinti che questo partenariato rappresenti una soluzione preziosa per Lugano Airport e la regione. Con i King Air 350 e 250, i viaggiatori raggiungono Ginevra e Berna in meno di un’ora: ciò rappresenta una soluzione efficiente e anche una risposta eccellente ai loro bisogni professionali e privati». Si legge ancora nella nota stampa: «È una risposta diretta al bisogno di un collegamento efficiente e regolare fra i tre hub d’affari elvetici, oggi inesistente».

Il collegamento verrebbe assicurato tramite «aerei nuovi a basso consumo e basse emissioni foniche e di CO2», vale a dire dei King Air 350 da 10 posti e dei King Air 250 da 8 posti sviluppati dall’azienda aeronautica statunitense Beechcraft.

Investimenti immobiliari

Le audizioni dei concorrenti sono ancora in corso (la Città di Lugano conta di fare la sua proposta entro fine anno), pertanto in questa fase i partecipanti non si sbottonano troppo sui loro progetti, per non avvantaggiare gli avversari. È il caso della cordata Amici dell’Aeroporto, a cui abbiamo chiesto ragguagli riguardo ai piani per gli immobili necessari al funzionamento dell’aeroporto (terminal, hangar, eccetera): «Sono previsti diversi investimenti immobiliari - ci dice Masoni Brenni - tutti legati alle esigenze dell’aeroporto stesso. Investimenti che, come i voli di linea, rispondono a domande e bisogni dello scalo con mezzi appropriati, in modo da riuscire passo dopo passo a costruire un’azienda solida che cresca. Crediamo che sia la via per evitare i disastrosi fallimenti passati».

Prima puntata

Questo è il primo di una serie di articoli tramite i quali nei prossimi giorni presenteremo i sette gruppi che si sono fatti avanti per rilevare la gestione dello scalo. Oltre agli Amici dell’Aeroporto concorrono Marending-Artioli e partner, H24 SA, Moov Airlines, Northern Lights, Haryana City Gas e Team Lug.

