Sirene, fischietti e slogan. L’appello lanciato ieri dal collettivo SOA il Molino ha avuto dei riscontri. E in via Bossi a Lugano, davanti allo stabile della polizia cantonale, si è effettivamente radunato un «presidio rumoroso». Che manifesta in solidarietà «ai compagni chiamati nelle ultime settimane per degli interrogatori sui fatti riguardanti le mobilitazioni dell’ultimo anno dell’autogestione» e «contro il fascismo e il razzismo di Stato». L’accusa, lo ricordiamo, è contro la polizia cantonale. Che tenterebbe di «criminalizzare e stigmatizzare l’autogestione» convocando «in qualità di imputate alcune persone, tra cui minorenni, per l’occupazione dell’ex Vanoni» la sera in cui poi è stato demolito l’ex Macello. Il collettivo parla di «denunce, accompagnate dai reiterati richiami telefonici ai minorenni e alle loro famiglie, imposizioni di schedatura con rilevamento fotografico e delle impronte digitali anche in presenza di capi d’accusa di tipo amministrativo (come ad esempio il travisamento del volto)».