Quest’anno il maxischermo per vedere le partite degli Europei di calcio troverà spazio a Lugano Marittima, alla foce del Cassarate. Lo ha reso noto oggi la Città di Lugano. Il centro sarà infatti occupato da grossi eventi che renderanno impossibile la proiezione delle partite con continuità. Lo schermo in riva al lago è una soluzione che potrebbe finalmente mettere d’accordo i più. In passato, infatti, il villaggetto con maxischermo in piazza Mercato era stato aspramente criticato dal pubblico, mentre quello in piazza Manzoni non era piaciuto agli esercenti e ai commercianti del centro.