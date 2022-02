Alle nostre latitudini Christian Constantin è più conosciuto per le sue compravendite di giocatori (e il viavai di allenatori) che quelle immobiliari. Ma il presidente del Sion, che di formazione è architetto, ha costruito la sua fortuna proprio grazie al mattone e in questi mesi ha messo gli occhi su uno dei luoghi più esclusivi, suggestivi e affascinanti di Lugano:_la Forca di San Martino. Stando a nostre informazioni - confermate da più fonti - l’imprenditore vallesano ha sottoscritto in dicembre un diritto di compera per la grande struttura che si trova a picco sul Ceresio. Diritto di compera che - se non ci saranno intoppi - potrebbe dunque trasformarsi in acquisto vero e proprio nei prossimi mesi.

Deciso tutto durante una cenaCapo San Martino offre come detto uno dei panorami più suggestivi...