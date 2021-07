In occasione del cinquantesimo anniversario tra Medici Senza Frontiere e i fotografi Magnum 19 scatti di diversi fotografi - tra foto storiche d’archivio e quattro nuove produzioni - saranno esposte al LongLake Festival di Lugano per raccontare le principali crisi umanitarie dal 1971 a oggi: dai conflitti in Afghanistan e Libano degli anni ‘70 e ‘80 al genocidio in Ruanda, dal massacro di Srebrenica al terremoto ad Haiti fino alle attuali rotte migratorie in Messico, Grecia e nel mar Mediterraneo, sottolineando l’importanza della testimonianza, «guardando oltre» ogni ostacolo e indifferenza.