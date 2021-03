Lo scorso weekend scontri con la polizia e forti polemiche. Ma, a una settimana di distanzta, alla Foce nulla sembra essere cambiato. Diverse segnalazioni infatti raccontano di oltre 200 ragazzi che hanno passato la loro serata insieme, senza le dovute distanze sociali e precauzioni. A confermarlo anche Giuseppe Modica, coordinatore dei City Angels: «È chiaro che i ragazzi sono esasperati per tutte queste misure, ma non capiscono che se non sono loro i primi a fare attenzione questa situazione è destinata a proseguire e inasprirsi. Il rallentamento dei casi dipende anche da loro».