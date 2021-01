Gli spari sulla casa restano, le indagini proseguono

«Spari ad altezza del cuore», così aveva definito i colpi partiti da ignoti sparatori la donna che la domenica precedente il Natale aveva dapprima postato un video su Facebook e quindi denunciato l’accaduto alle autorità competenti. Il tam tam social e quindi mediatico non si era fatto attendere e subito, come proiettili erano esplose le parole e le prese di posizione incrociate.

Se, come da nostre informazioni, le indagini in corso non hanno ancora permesso di risalire al fucile e al o ai responsabili dei colpi che hanno concluso il loro tragitto sul muro di una casa di Sessa, le discussioni non si sono placate. Abbiamo interpellato Fabio Regazzi, presidente della Federazione dei cacciatori ticinesi (FCTI) e Stefano Fraschina, cacciatore, consigliere comunale per la Lega dei Ticinesi Blenio,...