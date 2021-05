I cambiamenti meteorologici a cui da qualche anno ci stiamo purtroppo abituando, condizionano in modo importante anche il lavoro dei servizi preposti al ripristino ambientale. Lo sottolinea senza mezzi termini Fabio Schnellmann, segretario del Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del Ceresio, ricordando come ogni anno risulta sempre più difficile per l’ente stilare un programma di interventi reale trovandosi sempre più vincolato alle bizze del tempo che se da un lato è caratterizzato, almeno nelle nostre regioni, da una generale diminuzione delle precipitazioni, dall’altro queste ultime quando si verificano risultano sempre più violente causando ogni volta grossi quantitativi di legname e altro materiale trascinato nel lago dai fiumi in piena, come è stato il caso ad esempio delle piogge torrenziali della scorsa settimana, che in poche ore avevano pericolosamente innalzato il livello del fiume Cassarate trasformandolo in un fragoroso corso d’acqua dal colore caffellatte.

Tre violenti temporali

Ben si capisce dunque come il compito assunto dall’ente - che come noto riunisce 17 Comuni rivieraschi ticinesi, 6 consorzi depurazione delle acque e il Cantone a cui in tempi recenti si sono aggiunti i Comuni italiani della sponda varesina ossia Lavena-Ponte Tresa e Porto Ceresio - risulta oggi ancor più essenziale per una gestione corretta del Ceresio e delle sue rive, nonché per garantire la navigazione senza ostacoli. Un compito che per un anno come il 2020 caratterizzato da tre temporali particolarmente violenti - come è stato ribadito alla recente assemblea per l’esame del consuntivo – si traduce in 1.800 tonnellate di materiale, per lo più legnoso, raccolto sulla superficie del lago.

Sensibili all’ambiente

«Materiale – precisa in proposito Schnellmann – che va a finire dapprima in un centro di separazione e successivamente trasformato laddove è possibile: la plastica viene riciclata così come il legno viene portato allo stato di truciolato destinato poi alla realizzazione di pannelli di compensato ecc. Tutto ciò che invece non può essere recuperato, parliamo del 20% del totale raccolto, viene invece spedito all’Impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco. In questo senso - prosegue il segretario del Consorzio - cerchiamo di essere sempre più sensibili nei confronti dell’ambiente che ci circonda impegnandoci a ridurre gli scarti e curando affinché le procedure di recupero siano ancora più in sintonia con le esigenze della natura».

Livello del lago ai minimi storici

Nel suo lavoro l’ente impiega a seconda delle necessità tre o quattro persone e tre battelli spazzini distribuiti a Lugano, Agno e Riva San Vitale a cui in tempi recenti se n’è aggiunto un quarto messo a disposizione dai comuni rivieraschi di Lavena-Ponte Tresa e Porto Ceresio che viene gestito da personale specializzato del Consorzio. Chiaramente, osserva il nostro interlocutore, anche le condizioni di navigazione influiscono sull’attività e in proposito vale la pena di segnalare che negli ultimi tempi qualche problema l’ha causato l’abbassamento del livello del Ceresio sceso alla fine dello scorso mese di aprile a 270 metri e 12 centimetri (il minimo storico è di 270 metri, ovvero soltanto 12 centimetri in meno) ciò che ha causato non pochi problemi per l’alesaggio e il rimessaggio delle imbarcazioni soprattutto di quelle sistemate a riva dove i carrelli trasportatori non riuscivano più a raggiungere la linea di galleggiamento. «Fortunatamente le recentissime precipitazioni hanno riportato la situazione alla normalità con un livello a 270 metri e 63 centimetri - spiega - ciò non toglie comunque che mezzo metro circa di differenza incide in modo significativo ed è una situazione a cui probabilmente dovremo vieppiù abituarci col tempo».

Sforato il preventivo

In conclusione due parole sui conti consuntivi. La gestione 2020 si è conclusa con un onere a carico dei Comuni ed enti consorziati di poco superiore ai 672 mila franchi sensibilmente superiore di oltre 42 mila franchi al preventivo che indicava una spesa di circa 630 mila franchi. Da notare che proprio a causa dei forti rovesci citati, le spese per il trasporto e lo smaltimento della gran quantità di materiale raccolto lo scorso anno sono state di oltre 117 mila franchi mentre quelle per le prestazioni della manodopera avventizia di 28 mila franchi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata