Erano i giorni che precedevano il Natale del 2018 quando un consulente bancario del Mendrisiotto oggi 34.enne prendeva un volo per Panama, dove intendeva rifarsi una vita: aveva appena sottratto quasi 15 milioni di franchi da conti di clienti della Raiffeisen di Lugano, per cui lavorava. E l’aveva fatto con un piano da film, come era stato ricostruito al processo a suo carico, tenutosi a fine 2020 e conclusosi con la sua condanna a cinque anni e mezzo di carcere. E la storia, malgrado la sentenza sia cresciuta in giudicato, non è ancora conclusa. Perché, anche se la banca è riuscita quasi subito a rientrare in possesso di diverso denaro sottratto, all’appello mancano ancora circa sei milioni, girati dal consulente ticinese su dei conti in Tunisia. Conti riconducibili - come da noi ricostruito...