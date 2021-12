Gli Swiss Harley Days si faranno

Gli Swiss Harley Days 2022 si faranno. Anche se negli ultimi due anni l'evento motociclistico è stato cancellato a causa della pandemia, Harley-Davidson sta facendo, ancora una volta, tutto il possibile per realizzare il mega-evento. È già stata fissata una data: la sesta edizione degli Swiss Harley Days si terrà a Lugano dall’1 al 3 luglio 2022, salvo ulteriori sviluppi della pandemia. Gli ultimi due anni hanno dimostrato in modo impressionante che bisogna essere flessibili quando si pianificano grandi eventi. Per essere pronti a ogni possibile circostanza, Harley-Davidson sta lavorando su vari concept per organizzare gli Swiss Harley Days. «Naturalmente sappiamo che la pandemia può mettere i bastoni tra le ruote in qualsiasi momento a quelli che sono i nostri progetti, ma se possiamo far sì che l’evento abbia luogo, lo faremo! Vogliamo inviare un segnale positivo di fiducia, soprattutto in questi tempi difficili», dice ottimisticamente Kolja Rebstock, Vice Presidente Regionale EMEA di Harley-Davidson. «La nostra community Harley è estremamente importante per noi e abbiamo il grande obiettivo di poter celebrare di nuovo e insieme, a luglio 2022, la nostra passione per le moto e la libertà su due ruote agli Swiss Harley Days». Tuttavia, la realizzazione dell’evento dipenderà dal regolamento COVID-19 che sarà in vigore in quel momento. «Stiamo monitorando la situazione da vicino per poter reagire di conseguenza», aggiunge Rebstock. «La sicurezza della nostra community e dei visitatori è la nostra massima priorità». Non importa come sarà, una cosa è già certa: il più grande evento motociclistico della Svizzera avrà luogo nella bellissima Lugano in Ticino insieme alla community Harley. La città sul Ceresio non solo offre il palcoscenico perfetto per un programma versatile, ma anche il punto di partenza ideale per crociere rilassanti nella pittoresca campagna svizzera.