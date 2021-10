Il prospettato decreto d’abbandono per reati penali relativi alla demolizione di parte dell’ex Macello è stata accolto positivamente all’interno del Municipio di Lugano. Municipio il cui operato era al centro delle attenzioni della Magistratura (al pari di quello della Polizia), benché nessuno dei membri dell’Esecutivo sia mai stato indagato al riguardo (sono stati sentiti nell’ambito dell’inchiesta come persone informate sui fatti).

Al riguardo, da noi contattato si è espresso anche il consigliere di Stato Norman Gobbi, pur senza entrare nel merito dei fatti, non avendo avuto accesso agli atti: «Quanto comunicato oggi dal Ministero pubblico rappresenta un segnale positivo, ma dovremo aspettare il decreto di abbandono per analizzare e quindi soprattutto per capire come la successione dei fatti si sia svolta. Al di là di questo, l’inchiesta avrà soprattutto il merito di dare la giusta proporzionalità a una vicenda caricata a dismisura che ha toccato la città di Lugano, ma che, già sin d’ora, possiamo dire non avrà conseguenze penali».

A livello di politica luganese, Filippo Lombardi quella sera del 29 maggio fu uno dei quattro municipali - assieme all’ex sindaco Marco Borradori, all’attuale sindaco Michele Foletti e a Karin Valenzano Rossi - a decidere la demolizione della struttura in seguito all’occupazione dimostrativa da parte degli autogestiti dell’edificio ex Vanoni. «Sono contento della comunicazione del Ministero pubblico - dice Lombardi, da noi raggiunto - che corrisponde a quanto in cuor nostro percepivamo, perché anche al di là dei momenti difficili e di incomprensione non abbiamo mai avuto l’impressione di aver compiuto atti penalmente rilevanti. La storia naturalmente non è finita, ora aspettiamo la crescita in giudicato della decisione. Ma oggi è lecito dire che almeno a questo primo livello di esame sia stata confermata la buona fede del nostro operato. Poi ci sono altre questioni aperte che vanno al di là del penale e che saranno oggetto di una valutazione interna di cui daremo conto. Valutazione che non è ancora iniziata per non intralciare il lavoro della Magistratura».

Dello stesso tenore anche le prime dichiarazioni di Foletti: «Abbiamo sempre sostenuto che non avevamo responsabilità nei fatti del 29 maggio e la decisione del procuratore generale lo dimostra. La parte di politica che ci accusava di mentire sapendo di mentire probabilmente sbagliava: le cose che abbiamo detto pubblicamente sono le stesse che abbiamo detto agli inquirenti. Spiace che da parte della sinistra non ci sia stata data la presunzione d’innocenza».

«Come tutti - continua il sindaco - non sappiamo ancora cosa sia realmente successo quella sera, cioè non sappiamo ancora come si sia arrivati al crollo dell’annesso S».

Non figurando come indagati nel procedimento, dice Foletti, il Municipio non avrà accesso al decreto d’abbandono e ha appreso dalla stampa che è questa le decisione prospettato. Al di là dell’ambito penale, la vicenda sarà comunque ancora analizzata nella citata inchiesta interna dell’amministrazione comunale. Inoltre su di essa potrebbe chinarsi anche la Sezione Enti Locali (l’ente di vigilanza sull’operato dei Comuni), che era stata sollecitata in questo senso. SEL che pure sta in ogni caso attendendo l’esito definitivo della parte penale.

Karin Valenzano Rossi, con il sindaco Marco Borradori, era stata allertata dalla catena di comando della possibilità di demolire il tetto dell’annesso S per evitare una nuova occupazione, e poi il Municipio aveva deciso di procedere in questo senso (senza interpellare Zanini, Badaracco e Quadri, dando per scontati, rispettivamente, due no e un sì): «Mi rallegro che si sia arrivati a una conclusione - ci dice - e senza entrare nei fatti (non posso prendere posizione in quanto il Municipio non ha accesso agli atti) dal lato personale sono serena come lo ero prima riguardo a quello che mi è stato detto quella sera e a quello che ho detto in seguito. Mi dispiace di essere stata tacciata di bugiarda e mi rattrista vedere che già si sta strumentalizzando la decisione del procuratore: è una politica del contestare senza portare soluzioni che scredita le istituzioni e che allontana la possibilità di trovare delle soluzioni per l’autogestione. In questo senso non mi faccio soverchie illusione che la decisione della Magistratura cambierà qualcosa, perché di disponibilità al dialogo da parte del Municipio c’è sempre stata, come c’è oggi. Il mio invito è però alle forze politiche di stemperare i toni e di collaborare tutti assieme per dare un nuovo futuro a Lugano e all’autogestione nel rispetto della convivenza con tutti i cittadini».

