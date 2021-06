In occasione del Gran Premio città di Lugano, la gara ciclistica internazionale professionisti di domenica 27 giugno 2021, saranno introdotte le seguenti disposizioni concernenti la circolazione stradale.



Percorso gara nella giurisdizione di Lugano, ripetuto 8 volte :



Partenza da Riva Vela - Piazza Luini (LAC), Via Mazzini, Via A.Riva. Barbengo : Via Barbengo, Via delle Scuole. Casoro : Via Casoro, Via al Lago. Muzzano: Via Mondino, Via Piodella, Rotonda di Viglio, Via Muzzano, Via Ciusaretta, Piazza alle Scuole, Via alla Selva e Via Muzzano. Sorengo: Via Cremignone, Via Cortivallo, rotonda Via Cortivallo / Via Lugano. Lugano: Via Moncucco, Via Besso, Via Manzoni (tunnel Besso), Via S. Gottardo, Via Cantonale, C.so Pestalozzi, Via Magatti, Piazza Manzoni, Riva Vela.



Percorso gara nella giurisdizione di Collina d’Oro, ripetuto 8 volte :



Via Montalbano, Via S. Abbondio, Via Collina d’Oro, Via M.te Croce, Via Roncone, Via Cantonale (Carabietta), Riva Valbella, Riva Cantonetto, via Muzzano.



Sbarramento totale della circolazione a Lugano :



Da Piazza Castello a Via Adamini da Sabato, 26 giugno 2021 dalle 20:30 a Domenica 27 giugno 2021 alle 19:00 circa.

Dalle 10:00 sino alle 16:00 dal debarcadero di Paradiso a Via Mazzini (Riva Caccia) e Via Cantonale, Corso Pestalozzi (primo tratto), Via Pretorio e via Magatti.



- gli accessi all’albergo Splendid Royal e ai confinanti di Riva Caccia – Via Fontana, sono garantiti dal debarcadero di Paradiso.

- Via Mazzini è accessibile per i residenti provenendo da Paradiso e solo dopo il passaggio del fine corsa (possibile attese fino a 20 minuti).

- Il parcheggio coperto del Lac è accessibile solo per gli abbonati provenendo da Paradiso solo dopo il passaggio del fine corsa, (Possibili attese fino a 20 minuti).

- Il parcheggio coperto del Central Park accessibile solo per gli abbonati provenendo da Paradiso e solo dopo il passaggio del fine corsa (possibili attese fino a 20 minuti).