Un infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina, attorno alle 11, in un cantiere edile in via Istituto Rusca a Gravesano. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, un operaio intento a lavorare sul tetto di una casa in ristrutturazione, per motivi da stabilire, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa due metri, terminando sulla soletta sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, vista la posizione scomoda del paziente, hanno allarmato l'Unità di intervento tecnica dei Pompieri di Lugano che hanno recuperato il ferito e lo hanno trasportato a livello della strada. Come detto, le ferite riportate sarebbero state giudicate di una certa gravità ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.