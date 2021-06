«Ha sdoganato l’aberrazione trasformandola in normalità». È uno dei passaggi chiave della sentenza con cui un ex allenatore di hockey (a processo da ieri) è stato condannato a sei anni di carcere per aver abusato del figlio e molestato dei minorenni. «La sua è una colpa oggettivamente gravissima - ha detto in aula il giudice Mauro Ermani -, ha leso in maniera intensa lo sviluppo del proprio figlio e di un altro ragazzo, togliendo loro l'opportunità di crescere normalmente e scoprire la sessualità nel modo giusto, con i propri coetanei». Un figlio che «era stato rifiutato dalla madre e non aveva altri punti di riferimento se non il padre, che considerava un idolo». E lui l’ha tradito.

L’uomo ha avuto rapporti intimi anche con un altro ragazzo. «Ha approfittato di un giovane i cui genitori erano assenti o inadeguati, ma lo ha fatto più per la sua immaturità, che per una volontà di approfittarsi sessualmente di lui». Un’altra accusa riguarda le molestie subite da alcuni ragazzi che frequentavano casa sua. «Aveva trasformato la sua abitazione in una sorta di luna park dove i ragazzi potevano fare tutto quello che era proibito da loro: bere, fumare, girare nudi, guardare video porno e masturbarsi. Il tutto per gioco».

Tracciando un quadro dell’imputato, Ermani ha parlato di «egoismo inaudito per soddisfare le proprie pulsioni» e di una «troppo scarsa assunzione di responsabilità della sua colpa». «La diagnosi del perito - ha aggiunto il giudice - stabilisce che l’imputato è un pedofilo, una persona per la quale il fanciullo è un oggetto, anche se non esclusivo, dei propri desideri sessuali».

Dato che l’inchiesta ha violato il principio di celerità (i fatti risalgono ai primi anni Duemila) e considerata sia la condanna sociale a cui è stato sottoposto in questi anni, come il buon comportamento in carcere, la Corte ha deciso per una pena minore rispetto a quella richiesta dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli (8 anni). L’uomo, che ha già trascorso in carcere circa due anni e mezzo, dovrà anche sottoporsi a un trattamento ambulatoriale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata